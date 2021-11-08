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Эксперт рассказал, что поможет ускорить темпы вакцинации

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт рассказал, что поможет ускорить темпы вакцинации
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Николай Дайхес рассказал, что поможет ускорить темпы вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

— Чтобы ускорить темпы вакцинации, должно быть понимание людей: всеобщая вакцинация — это способ наконец пережить и закончить пандемию. Это понимание формируют представители общественности. На мой взгляд, в этой ситуации мяч, как говорят в спорте, находится на стороне гражданского общества — всех наших общественных, волонтерских, пациентских организаций, — отметил он в комментарии изданию Nation News.

По его словам, необходимо организовать активную информационную кампанию в СМИ, социальных сетях. Необходимо вести разъяснительную работу с молодежью и людьми старшего поколения.

По его словам, отказ от вакцинации сегодня можно рассматривать как минимум как неуважение к своим родным и близким.

До этого врач объяснил, почему вакцина у переболевших коронавирусом может действовать дольше.

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