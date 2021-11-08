Культурные учреждения Подмосковья разрешили посещать без QR-кода с 8 ноября

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Требование о предоставлении QR-кода о вакцинации от COVID-19 при посещении культурных учреждений Подмосковья отменяется с понедельника, 8 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта Московской области.

— Требования наличия специального QR-кода для посещения организаций культуры с 8 ноября не введены, — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в том случае, если у кого-то из посетителей нет QR-кода, количество человек в закрытом помещении не должно превышать 50, а на открытом воздухе — не превышать 500, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что организации и индивидуальные предприниматели в Московской области с 8 ноября смогут разрешать посещение своих объектов только гражданам с QR-кодами. Об этом в среду, 3 ноября, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Однако теперь это требование не распространяется на учреждения культуры.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не собираются продлевать нерабочие дни в городе с 8 ноября. По его словам, динамика заболеваемости коронавирусом в Москве стабилизировалась. Глава города уточнил, что требования о домашнем режиме для москвичей старшего возраста и об удаленке для 30 процентов штата компаний по-прежнему сохраняются. Аналогичные требования продолжат действовать в Московской области.