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Врач рассказал, нужно ли вакцинироваться при недостаточном количестве антител

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач рассказал, нужно ли вакцинироваться при недостаточном количестве антител
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Врач-инфекционист Евгений Тимаков призвал «не бежать повторно делать прививку» россиян, у которых уровень антител ниже 300 нейтрализующих единиц антител. Это количество исследователи признали достаточным для полной защиты от «дельта»-штамма коронавируса.

Специалист отметил, что для защиты от первоначального штамма, уханьского, достаточно было 150 антител.

— Естественно, так как появился более активный и более заразный штамм, понятно, что титр нужен еще выше. Большинство людей вырабатывают этот необходимый уровень после вакцинации, особенно если человек вакцинировался и ревакцинировался, — отметил специалист в комментарии Life.ru.

Однако, по словам врача, если уровень ниже этого показателя, это не говорит о том, что человек заболеет. Согласно исследованиям, титр антител может снизиться, но качество их увеличится. Евгений Тимаков пояснил, что в настоящее время специалисты могут оценить только количественный параметр, но сбрасывать со счетов качественный не следует.

По словам специалиста, человек, у которого 50 или 100 антител, необязательно будет тяжело болеть коронавирусом. У него может быть меньше антител, но они будут качественнее. Тимаков добавил, что установлены регламентированные сроки ревакцинации и раньше чем через полгода делать прививку не нужно.

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До этого врач объяснил, почему вакцина у переболевших коронавирусом может действовать дольше.

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