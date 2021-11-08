Врач объяснила, в какие часы косметика глубже проникает в кожу

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Врач-дерматолог Тийна Орасмяэ-Медер рассказала, в какое время лучше наносить косметические средства, чтобы они эффективнее проникали в кожу.

— Проницаемость кожи выше с 20 до 24 часов. Все, что вы наносите на кожу в этот промежуток, проникает глубже. Чувствительная кожа взрывается реакцией чаще ночью. А если у вас нормальная кожа, то вы можете себе позволить использовать на ночь довольно агрессивные средства, — объяснила эксперт в новом выпуске на YouTube-канале «Косметологов.нет».

Весь уход необходимо сегментировать по часам. В утренние часы нужно очищать и защищать кожу, а вечером — очищать и восстанавливать.

— Ночные средства нужно наносить с 20:30, даже если вы еще не ложитесь спать. Использовать средства с ретинолом лучше утром — на чувствительную кожу они будут действовать мягче. Утренний уход зависит от характеристик кожи. Для сухой хорошо, если есть возможность наносить средства после 10 утра. А для жирной нужен ранний уход — около 7 утра, — сказала врач.

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