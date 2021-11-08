«Такого не было с 1939 года»: военный эксперт рассказал о ситуации на границе Польши и Белоруссии

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Ситуация на границы Польши и Белоруссии чрезвычайно серьезная. Об этом 8 ноября сообщил польский военный эксперт Ежи Калицкий.

По его словам, ситуация необычайно серьезна. Ее особо усугубляет неизвестность того, что будет происходить далее. Калицкий отмечает, что также неизвестно, что могут предпринять мигранты под давлением Белоруссии. Эксперт не исключил возможность штурма.

— Таких серьезных ситуаций на границе Польши не происходило с 1939 года, — передает слова Ежи Калицкого РИА Новости.

До этого Министерство обороны Польши опубликовало у себя в Twitter видео с мигрантами на границе. На кадрах видна колонна мигрантов, вышедшая к границе Польши и Белоруссии.

Видео: twitter / MON_GOV_PL

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал антикризисный штаб.

До этого стало известно, что толпа мигрантов из Белоруссии перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Отмечается, что польские войска на границе переведены в шестичасовую боевую готовность.