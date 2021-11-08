Большая группа мигрантов перешла белорусско-польскую границу

Фото: gpk.gov.by / Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Толпа мигрантов из Белоруссии перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщили белорусские пограничники.

— Усиление вдоль дороги снято, сообщают военнослужащие. Мигранты покидают территорию Беларуси, — передает сообщение пограничников Telegram-канал «Sputnik. Беларусь».

Отмечается, что польские войска на границе переведены в шестичасовую боевую готовность. В настоящее время группа беженцев находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница».

Власти Польши обвиняют Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.

В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша разворачивает целые корпуса иностранных войск у государственных границ.

В августе белорусский лидер сообщил, что Польша инициировала пограничный конфликт и нарушила государственную границу республики. По его словам, польские пограничники стреляли поверх голов мигрантов и «выдавили» их на белорусскую границу.

19 августа польские и белорусские пограничники окружили группу нелегальных мигрантов и не пропускали их ни в одну из стран. Польское телевидение сообщало, что беженцы находились вблизи населенного пункта Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве. Они предпринимали попытки нелегально перейти через границу.