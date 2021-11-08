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В центре Москвы проводят проверку систем оповещения

Полина Долганова

Город
В центре Москвы проводят проверку систем оповещения
Фото: pexels.com

В центре Москвы в понедельник, 8 ноября, проходит проверка систем оповещения.

Из уличных громкоговорителей раздается «Внимание! Система оповещения».

В прошлый раз плановую аналогичную проверку провели в Москве 6 октября.

В столичном Комплексе городского хозяйства отметили, что проверка необходима для отработки своевременного информирования жителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС). Ведомство просит горожан сохранять спокойствие — действия проходят в плановом порядке.

При возникновении ЧС москвичей будут информировать с помощью радиоточек, теле- и радиоканалов, инфраструктур операторов связи и терминальных комплексов ОКСИОН — общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей.

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