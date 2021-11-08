Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Бесплатные экскурсии пройдут в Музее Победы в Москве 10 ноября

Виктория Сикерина

Город
Бесплатные экскурсии пройдут в Музее Победы в Москве 10 ноября
Фото: Музей Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3Карта всех событий

Бесплатные экскурсии «Арсенал» в честь дня рождения отечественного конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова проведут в столичном Музее Победы 10 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения в понедельник, 8 ноября.

Экскурсии состоятся в 12:00, 14:00 и 16:00 по местному времени. Однако количество посетителей будет ограничено, для этого необходимо заранее зарегистрироваться.

— У посетителей будет уникальная возможность подержать в руках оружие Великой Отечественной войны и узнать о судьбах его создателей. В локации «Землянка», расположенной на цокольном этаже Музея Победы, гостям покажут винтовку Мосина, самозарядную винтовку Токарева, пистолет-пулемет Шпагина, револьвер Нагана, пулемет Максима и многое другое, — передает агентство городских новостей «Москва» сообщение музея.

Ранее в Музее Победы рассказали, что более 1,5 тысячи человек посетили культурное заведение в столице с помощью «Пушкинской карты» с момента ее запуска в сентябре этого года.

Уточняется, что самой востребованной выставкой в музее у пользователей карты стала экспозиция «Подвиг народа».

Читайте также:
МузеиВыставкиМихаил Калашников
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте