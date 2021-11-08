Бесплатные экскурсии пройдут в Музее Победы в Москве 10 ноября

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Бесплатные экскурсии «Арсенал» в честь дня рождения отечественного конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова проведут в столичном Музее Победы 10 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения в понедельник, 8 ноября.

Экскурсии состоятся в 12:00, 14:00 и 16:00 по местному времени. Однако количество посетителей будет ограничено, для этого необходимо заранее зарегистрироваться.

— У посетителей будет уникальная возможность подержать в руках оружие Великой Отечественной войны и узнать о судьбах его создателей. В локации «Землянка», расположенной на цокольном этаже Музея Победы, гостям покажут винтовку Мосина, самозарядную винтовку Токарева, пистолет-пулемет Шпагина, револьвер Нагана, пулемет Максима и многое другое, — передает агентство городских новостей «Москва» сообщение музея.

Ранее в Музее Победы рассказали, что более 1,5 тысячи человек посетили культурное заведение в столице с помощью «Пушкинской карты» с момента ее запуска в сентябре этого года.

Уточняется, что самой востребованной выставкой в музее у пользователей карты стала экспозиция «Подвиг народа».