Свыше 1,5 тысячи молодых людей посетили Музей Победы в столице по «Пушкинской карте»

Фото: Агентство Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Более 1,5 тысячи человек посетили Музей Победы в Москве с помощью «Пушкинской карты» с момента ее запуска в сентябре этого года. Об этом рассказали в пресс-службе культурного учреждения в понедельник, 8 ноября.

Уточняется, что самой востребованной выставкой в музее у пользователей карты стала экспозиция «Подвиг Народа».

— Это интерактивная экскурсия проходит по уникальному музейному пространству, где показан вклад всего советского народа в Победу над нацизмом. Сочетание современных мультимедийных комплексов, трехмерных панорам и декораций, почти семь тысяч экспонатов, 22 фильмов-реконструкций позволяет с потрясающей достоверностью воссоздать историческую реальность эпохи военного времени. Экскурсия дополнена элементами иммерсивного театра — смотрители экспозиции являются одновременно актерами, благодаря которым историческое пространство «оживает», — отметили в пресс-службе столичного Музея Победы.

До этого стало известно, что свыше 18 тысяч человек посетили Исторический музей в Москве за период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

При этом за первые четыре дня работы культурного учреждения по системе запуска посетителей по QR-кодам посещаемость снизилась на 19 процентов.