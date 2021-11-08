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Более 18 тысяч человек посетили Исторический музей в период нерабочих дней

Полина Долганова

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Более 18 тысяч человек посетили Исторический музей в период нерабочих дней
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Свыше 18 тысяч человек посетили Исторический музей в Москве за период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе музея.

При этом за первые четыре дня работы культурного учреждения по системе запуска посетителей по QR-кодам посещаемость снизилась на 19 процентов, передает агентство городских новостей «Москва».

С понедельника, 8 ноября, в Москве и Подмосковье вход на все массовые мероприятия будет осуществляться только по QR-коду о вакцинации от коронавирусной инфекции.

О том, что в Москве после 7 ноября не будут продлевать нерабочие дни, мэр сообщил на открытии Эндоскопического цента ГКБ имени Буянова. По его словам, динамика заболеваемости COVID-19 в городе стабилизировалась. Собянин уточнил, что по-прежнему сохраняется требование о домашнем режиме для москвичей старшего возраста и об удаленке для 30 процентов штата компаний.

Нерабочими в Москве были объявлены дни с 28 октября по 7 ноября. На этот период была приостановлена работа всех предприятий и организаций, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.

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