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Роспотребнадзор назвал смертельные болезни, которыми может заразиться человек от собаки

Виктория Сикерина

Общество
Роспотребнадзор назвал смертельные болезни, которыми может заразиться человек от собаки
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Четвероногие питомцы способны заразить человека различными недугами, в том числе и смертельными. Сотрудники «Центра гигиенического образования населения» Роспотребнадзора назвали такие заболевания и рассказали, как их избежать с помощью гигиены домашних животных.

Например, клещевой боррелиоз, норовирусная инфекция, стригущий лишай и токсокароз передаются хозяину в случае слишком близкого контакта. Достаточно лишь поцеловать питомца или погладить его за ухом и подцепить заболевание.

Личинки ленточного червя обычно провоцируют этинококкоз. Они задерживаются в печени, легких, почках, костях и даже мозге. Последствием такого заболевания могут стать нагноение, перитонит, цирроз, сосудистая недостаточность и многое другое.

При случайном глотании инфицированной блохи собака может подхватить собачий цепень. Это заболевание в особенности опасно для маленьких детей.

Также от питомца человек может заразиться чесоткой, кампилобактериозом, лептоспирозом, листериозом, пастереллезом, бешенством и инфекцией, вызванной капноцитофагами.

Специалисты Роспотребнадзора посоветовали хозяевам регулярно прививать своих питомцев, следить за их гигиеной, защищать от блох, клещей и других опасных насекомых, а также чаще мыть руки, пишет Пятый канал.

До этого ветеринары из Хельсинского университета доказали, что собаки, как и люди, могут быть подвержены психическим расстройствам. Ученые отмечают, что четвероногие часто страдают от депрессий, синдрома дефицита внимания, неврозов, фобий, повышенной тревожности и других «человеческих» диагнозов.

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