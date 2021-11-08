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СК предложил готовить учителей к выявлению деструктивного поведения школьников

Иван Юминов

Общество
СК предложил готовить учителей к выявлению деструктивного поведения школьников
Фото: СК РФ

СК предложил обучать педагогов выявлять деструктивное поведение школьников. Об этом заявил глава организационно-аналитического отдела управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК Виктор Свечинов в понедельник, 8 ноября.

— Мы предлагаем обучать преподавателей навыкам выявления деструктивного поведения подростков и организовывать целенаправленную работу по формированию здорового психологического климата, вырабатывать и широко внедрять эффективные методики выявления учащихся, испытывающих существенные сложности с социализацией и адаптацией в коллективе, осуществлять с такими лицами системную углубленную работу по нормализации психологического состояния, — рассказал представитель ведомства.

Свечинов добавил, что СК предлагает создать алгоритм профилактической работы с учениками, склонными к деструктивному поведению. Кроме того, по его словам, следует проработать основания, которые будут влиять на постановку и снятие детей с профилактического учета, отмечает РИА Новости.

Ранее в Минпросвещения предложили приравнять нападения на школы к террористическим действиям.

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