Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Минпросвещения предложили приравнять нападения на школы к террористическим действиям

Евгений Белоусов

Общество
В Минпросвещения предложили приравнять нападения на школы к террористическим действиям
Фото: Telegram / Baza

Министерство просвещения РФ предложило приравнять нападения на школы к террористическим актам. Об этом в понедельник, 8 ноября, на круглом столе «Право детей на безопасность: вызовы современности и эффективные практики» в Совете Федерации сообщила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей министерства Лариса Фальковская.

Фальковская попросила Совет Федерации рассмотреть в качестве законодательной инициативы приравнивание нападения на школы к террористическим актам.

— На мой взгляд, это повысит степень ответственности всех субъектов системы профилактики к данному факту, — передает слова Фальковской ТАСС.

До этого, 30 октября, стало известно, что российские колледжи и техникумы могут прекратить прием студентов на обучение по 43 специальностям. Отмечается, что цель нововведения — обновление структуры подготовки кадров. Это необходимо, чтобы они соответствовали актуальному спросу на рынке труда.

Позже, 31 октября, в Минпросвещения рассказали, что закрытие приема в российские колледжи и техникумы по 43 специальностям подразумевает перераспределение компетенций в другие программы профессионального обучения.

Читайте также:
стрельбаШколыМинпросвещения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте