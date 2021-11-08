В Минпросвещения предложили приравнять нападения на школы к террористическим действиям

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Министерство просвещения РФ предложило приравнять нападения на школы к террористическим актам. Об этом в понедельник, 8 ноября, на круглом столе «Право детей на безопасность: вызовы современности и эффективные практики» в Совете Федерации сообщила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей министерства Лариса Фальковская.

Фальковская попросила Совет Федерации рассмотреть в качестве законодательной инициативы приравнивание нападения на школы к террористическим актам.

— На мой взгляд, это повысит степень ответственности всех субъектов системы профилактики к данному факту, — передает слова Фальковской ТАСС.

До этого, 30 октября, стало известно, что российские колледжи и техникумы могут прекратить прием студентов на обучение по 43 специальностям. Отмечается, что цель нововведения — обновление структуры подготовки кадров. Это необходимо, чтобы они соответствовали актуальному спросу на рынке труда.

Позже, 31 октября, в Минпросвещения рассказали, что закрытие приема в российские колледжи и техникумы по 43 специальностям подразумевает перераспределение компетенций в другие программы профессионального обучения.