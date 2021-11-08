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Подмосковный врач сообщил о стабилизации ситуации с распространением COVID-19

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Подмосковный врач сообщил о стабилизации ситуации с распространением COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Подмосковье стабилизируется ситуация с распространением коронавирусной инфекции. К утру понедельника в COVID-госпиталях региона было 500 свободных коек. Об этом сообщил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

Он отметил, что можно говорить о положительном эффекте от введения нерабочих дней.

По словам Осипова, основную часть заболевших составляют лица от 18 до 55 лет.

— Это наиболее активные, работающие граждане, которые по разным причинам не прошли вакцинацию против коронавируса. К сожалению, отмечается рост заболеваемости среди детей до 18 лет. Скорее всего, вирус приобрел агрессивные свойства и поражает молодых, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Врач добавил, что среди пациентов на ИВЛ нет ни одного вакцинированного. Это означает, что вакцина эффективна и защищает от тяжелого течения заболевания.

До этого вирусолог заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве.

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