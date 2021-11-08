Правительство поддержало законопроект об отмене обязательного техосмотра

Фото: Пресс-служба Госдумы

Правительство поддержало внесенный в Госдуму парламентариями от «Единой России» законопроект об отмене обязательного техосмотра. Об этом 8 ноября сообщает ТАСС.

Авторами законопроекта выступили первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев и глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

От обязательного техосмотра, согласно законопроекту, будут избавлены легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно в личных целях. Законопроект не распространяется на такси и транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также личный автотранспорт, используемый в служебных целях.

На данный момент правительство предложило внести необходимые правки в текст законопроекта, чтобы привести его в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе.

— На основании изложенного правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом указанного замечания, — передает слова сообщения ТАСС.

Комитет Государственной думы РФ по транспорту 26 октября одобрил этот законопроект.