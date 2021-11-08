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Четыре больших катка оборудуют в Подмосковье в 2021 году

Ирина Игнатенко

Общество
Четыре больших катка оборудуют в Подмосковье в 2021 году
Фото: pixabay.com

В 2021 году четыре больших катка появятся в четырех городских округах Подмосковья. На катках будет профессиональное освещение и звуковое оборудование. Об этом сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

— У нас в рамках программы будет установлено четыре катка в этом году. Это Домодедово, Серпухов, Одинцово и Люберцы. Это большие катки, на которых можно играть как в хоккей, так и единовременно 150 человек смогут находиться и кататься в зимние праздники, — отметил он.

Катки будут иметь профессиональное освещение и звуковое оборудование. Рядом будут размещены пункты проката инвентаря, камеры хранения и раздевалки. Пропускная способность пункта проката инвентаря составит 200 человек за сеанс, передает РИАМО.

До этого сообщалось, что спортивный кластер с катком, бассейном и стадионом появится в Южном Бутове. Объект появится на Остафьевской улице. На территории установят каток размером 60 на 30 метров, футбольный стадион площадью восемь тысяч квадратных метров и бассейн, длина которого составит 25 метров.

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