Медведев поддержал идею об увеличении трат на поддержку сел в России

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Россия должна увеличить траты федерального бюджета на развитие сел. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в понедельник, 8 ноября.

— Это постоянная тема, наша забота. Напоминаю, что огромное количество наших избирателей живет на селе, — рассказал чиновник.

Важные для сел специалисты, по его словам, должны оставаться в них и не уезжать в города. Это необходимо для того, чтобы не размывалась качественная и профессиональная составляющая лиц, которые там трудятся, уточнил он.

В рамках бюджетных трат, подчеркнул представитель Совбеза, предлагается не очень большое увеличение. Определенные возможности в этом направлены исчерпаны, приводит слова Медведева ТАСС.

28 октября Госдума в первом чтении приняла проект федерального бюджета на 2022 год, а также на плановый период 2023 и 2024 годов. Главный приоритет бюджетной политики — это содействие достижению национальных целей, уточнил глава Минфина Антон Силуанов.

Все поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи, по его словам, обеспечены надлежащим финансированием. В 2022 году на развитие выделили 3,7 триллиона рублей, в 2023 году — четыре триллиона рублей, а в 2024-м — 4,1 триллиона рублей.