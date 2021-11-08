Россиянам рассказали о самом простом способе трудоустройства

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Поиск подходящего места работы может занять длительное время. Соискателя должны устроить многие факторы: график, уровень заработной платы, отношения в коллективе, обязанности и другие. Карьерный консультант Елена Гируцкая рассказала о легком методе трудоустройства, правилах составления резюме и способах вернуться на рабочее место после длительного перерыва.

Эксперт отметила, что самый доступный способ найти работу — это вернуться на последнюю занимаемую должность.

При этом далеко не каждому человеку подойдет такой вариант, поэтому необходимо научиться правильно составлять резюме. Документ должен демонстрировать навыки, уровень профессионализма и способности потенциального сотрудника. Его следует заполнять медленно и вдумчиво, а также избегать пустых слов.

— Конечно, любого менеджера по персоналу будет смущать, что ваш опыт работы был один, два, три года назад, — предупредила Гируцкая.

Чтобы не было неудобных ситуаций, в резюме соискатель может написать, что до сих работает на прежнем месте, советует консультант.

Следующий этап — это сопроводительное письмо. Здесь важно рассказать об опыте работы, знаниях и умениях и объяснить, почему специалисту интересна эта вакансия.

После необходимо подготовиться к возможному собеседованию. Эксперт посоветовала прочесть профильные статьи, пройти профессиональные курсы и погрузиться в выбранную сферу.

— На западе во многих IT-компаниях и не только существует такое название, как саббатикал, — это когда сотрудник может брать перерыв в работе до одного года, а работодатель сохраняет за ним место и должность, — передает Пятый канал слова Гурицкой.

До этого стало известно, что вебинары для начинающих предпринимателей, которые организовал столичный центр «Моя работа», стартуют 9 ноября. Будущие бизнесмены узнают, как правильно начать свое дело, как продавать продукцию на маркетплейсах и развивать бизнес.