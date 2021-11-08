Андрей Бочкарев рассказал о подготовке надвижки пролетов моста через затон Новинки

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Россия, Москва, Южный административный округ, Даниловский район, бывшая территория АМО ЗИЛ Карта всех событий

Специалисты продолжают подготовку к старту надвижки пролетных конструкций строящегося моста через старое русло Москвы-реки на территории бывшей промышленной зоны ЗИЛ. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 8 ноября.

Он отметил, что это заключительный этап в процессе возведения опор моста через затон Новинки на юге города.

— Продолжаются работы по возведению подпорных стен, стапелей для сборки и укрупнения блоков моста и последующей надвижки пролетов, — заявил заммэра.

Андрей Бочкарев добавил, что протяженность моста составит почти 616 метров. Кроме того, в рамках реализации проекта запланирована реконструкция около шести километров дорог.

— Также будут благоустроены пешеходные дорожки, оборудована отстойно-разворотная площадка для наземного общественного транспорта, проведено обустройство набережной Москвы-реки, — заключил заместитель мэра.

До этого главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что на территории бывшей промзоны ЗИЛ возведут детский сад с необычным фонарем из молочного стекла. Он сможет освещать все вокруг в ночное время суток.

По словам специалиста, осветительная конструкция будет выполнена в виде небольшого кубического каркаса.