Эксперт объяснил, можно ли верить негосударственным пенсионным фондам

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Глава Сбербанка Герман Греф предложил способ простимулировать добровольное накопление пенсий в России. Для стимулирования долгосрочных сбережений россиян нужны, по словам Грефа, «налоговые стимулы» и софинансирование со стороны государства. Такая модель используется во многих странах с развитыми пенсионными системами.

Павел Вешаев, генеральный директор компании FinHelp, эксперт по финансам Московского отделения «Опора России» в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, какая сегодня существует система и можно ли верить негосударственным пенсионным фондам.

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Можно ли верить негосударственным пенсионным фондам?

— История российской банковской системы еще не прошла период восстановления как в Европе. И даже там банк считается молодым, если ему 30-40 лет. Любые накопления граждан в негосударственном пенсионном фонде не попадают под систему страхования вкладов. Стимулирование нужно. Но необходимо накапливать средства не только в негосударственных пенсионных фондах, где, к сожалению, доходность низкая, она сопоставима с депозитами. Доходность пенсионных фондов составляет от 4 до 8%, — рассказал эксперт.

Также он отметил важность того, чтобы граждане сами могли распоряжаться накопленными средствами — это будет их сильно стимулировать к накоплению.

— Продолжительность жизни удлиняется, и нагрузка на пенсионную систему становится в разы больше, — объяснил экономист.

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