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Столичные службы подготовились к ухудшению погоды в городе

Виктория Сикерина

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Погода в Москве
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Столичные службы подготовились к ухудшению погоды в городе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Городские службы Москвы подготовились к ухудшению погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы в понедельник, 8 ноября.

Уточняется, что в ближайшее время в городе ожидаются сильные порывы ветра до 17 ветров в секунду, дожди, мокрый снег, понижение температуры воздуха и возможная гололедица.

— Городские службы непрерывно мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог — мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта, — отметили в ведомстве.

Также в Комплексе добавили, что в случае необходимости специалисты проведут выборочную противогололедную обработку улиц столицы. В настоящий момент все единицы коммунальной техники перевели в зимний режим.

— Просим автомобилистов быть предельно внимательными в непогоду: соблюдать скоростной режим и дистанцию, не мешать прохождению колонн коммунальной техники. И напоминаем: использование летних шин при таких погодных условиях может привести к ДТП. Воздержитесь от поездок на личном транспорте, если еще не успели подготовить автомобиль к зиме, — говорится в сообщении.

До этого в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного гололеда, который покроет магистрали столицы.

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