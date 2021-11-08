Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вирусолог рассказал, продолжит ли эволюционировать коронавирус

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог рассказал, продолжит ли эволюционировать коронавирус
Фото: unsplash

Научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев рассказал, что коронавирус продолжит эволюционировать и менять симптомы.

По словам Скулачева, это будет происходить до тех пор, пока коронавирусу удается размножаться в телах людей, в особенности тех, кто не прошел вакцинацию. Но предсказать, какими будут его проявления, на данный момент сложно.

— Он может, например, стать мягче и немного снизить выраженность симптомов, хотя пока что ничего об этом не говорит. Все его новые варианты опасные, — отметил специалист в комментарии «360».

Специалисты также отмечают, что коронавирус может сочетаться с ОРВИ, гриппом, ангиной. Двойной удар из инфекций приведет к длительному воспалению.

Для профилактики простудных симптомов при ковиде можно применять то же лечение, что и при гриппе или ОРВИ. Максим Скулачев также посоветовал пить больше жидкости.

До этого врач рассказал, нужно ли вакцинироваться при недостаточном количестве антител.

Читайте также:
ЭволюцияКоронавирусВрачи
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Все мнения
О проекте