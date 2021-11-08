Вирусолог рассказал, продолжит ли эволюционировать коронавирус

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Научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев рассказал, что коронавирус продолжит эволюционировать и менять симптомы.

По словам Скулачева, это будет происходить до тех пор, пока коронавирусу удается размножаться в телах людей, в особенности тех, кто не прошел вакцинацию. Но предсказать, какими будут его проявления, на данный момент сложно.

— Он может, например, стать мягче и немного снизить выраженность симптомов, хотя пока что ничего об этом не говорит. Все его новые варианты опасные, — отметил специалист в комментарии «360».

Специалисты также отмечают, что коронавирус может сочетаться с ОРВИ, гриппом, ангиной. Двойной удар из инфекций приведет к длительному воспалению.

Для профилактики простудных симптомов при ковиде можно применять то же лечение, что и при гриппе или ОРВИ. Максим Скулачев также посоветовал пить больше жидкости.

До этого врач рассказал, нужно ли вакцинироваться при недостаточном количестве антител.