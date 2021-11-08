Эксперты объяснили, почему растут цены на мясо

Фото: Pexels

Минсельхоз предлагает отменить пошлину за ввоз в РФ говядины и свинины. Такие меры необходимы для стабилизации цен на мясо. Стоимость импортной продукции может сопоставляться с отечественной.

Игорь Березин, маркетолог, президент Гильдии маркетологов, и Дмитрий Гордеев, руководитель Центра экономико-аналитических исследований Всероссийского научно-исследовательского института мясной промышленности, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, почему цены на мясо растут на внутреннем рынке, несмотря на помощь производителям.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Почему растут цены на мясо

— Мы наблюдаем огромный скачкообразный рост цен во всем мире на продовольствие. Продукты дорожают кратно. Соответственно, ситуация не может быть не связана с Россией. Из-за коронавирусной инфекции сбиты производственные, логистические цепочки. Более того, есть ряд эпизодических ситуаций — это птичий грипп и АЧС, которые сократили поголовье свиней и птиц. К сожалению, мяса недостаточно на рынке. Этим и обусловлен рост цен, — объяснил Дмитрий Гордеев.

Игорь Березин отметил, что, несмотря на меры поддержки от государства на внутреннем рынке, этот год для аграриев складывается не лучшим образом.

— Третий квартал дал снижение по производству сельхозпродукции — и по зерну, и по мясу. Соответственно, предложение сократилось, а спрос никуда не делся, а даже и вырос. Сельское хозяйство — это рискованный вид бизнеса, разные бывают циклы. Например, три года назад был хороший урожай на сахарную свеклу, и цены на сахар сильно упали. Тогда было ошибочно принято решение сократить объем производства свеклы, и в результате мы получили кризис — нехватку сахара и подсолнечного масла, — сказал Игорь Березин.

В Союзе потребителей ответили, когда ждать снижения цен на мясо.