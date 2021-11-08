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Более 200 детских площадок установили в Подмосковье в текущем году

Ирина Игнатенко

Общество
Более 200 детских площадок установили в Подмосковье в текущем году
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В этом году в Подмосковье обустроили 229 детских площадок. Об этом сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

— 229 детских площадок было установлено в этом году. Это разнообразные тематики: замок, море, лес. Все, что очень нравится детям, — отметил он.

Хайкин добавил, что также проводится комплексное благоустройство дворовых территорий. В настоящее время в работе находится 44 объекта. В рамках благоустройства осуществляется замена асфальтового покрытия, установка новых осветительных приборов, лавочек, урн.

Он также напомнил, что в регионе продолжается реализация программы «Светлый город». Новые элементы освещения появились на улицах, в парках и скверах. Для этого специалисты протянули 338 километров кабельных линий. Кроме того, до декабря в Подмосковье планируется оснастить архитектурно-художественной подсветкой 18 объектов, передает РИАМО.

Ранее Петр Бирюков сообщил, что более восьми тысяч деревьев и кустарников планируют высадить вдоль вылетной магистрали Большие Каменщики — Липецкая улица в столице.

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