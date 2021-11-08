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Ученый назвал тип смертельно опасных вирусов для человечества

Дарья Чентаева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Ученый назвал тип смертельно опасных вирусов для человечества
Фото: pixabay.com

Профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский рассказал о типах смертельно опасных вирусов для человечества.

По словам ученого, реальную угрозу человечеству несут вирусы, возникающие в природе, например, коронавирус.

Аграновский также отметил, что существуют вирусы двух типов: одни с высокой долей вероятности смертельны для человека, но плохо распространяются, другие, наоборот, не столь смертельны, но очень заразны. При этом наиболее опасны именно вторые.

— Штука в том, что если вирус убивает хорошо, как Эбола, например, то он заражает плохо. Однако если говорить об опасности для стран, для обществ, то опаснее такие вирусы, как SARS-CoV-2, которые заражают очень хорошо, а убивают только 2–4 процента. <…> Задача вируса — не убить побольше, а остаться как можно дольше в популяции и заразить больше людей, — объяснил профессор.

К смертельным вирусам Аграновский отнес Эболу, Марбург и вирус бешенства. Ученый добавил, что подобные вирусы хоть и вызывают почти стопроцентную смертность, неспособны вызвать эпидемию, передает Пятый канал.

Ранее Роспотребнадзор назвал смертельные болезни, которыми человек может заразиться от собаки. Например, клещевой боррелиоз, норовирусная инфекция, стригущий лишай и токсокароз передаются хозяину в случае слишком близкого контакта.

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