Более двух тысяч беженцев находятся на границе Белоруссии и Польши

Фото: Telegram / Пограничный комитет Беларуси

Около белорусско-польской границы собрались более двух тысяч беженцев. Об этом сообщили в пограничном комитете Белоруссии в понедельник, 8 ноября.

— Перед польскими заграждениями на линии границы находятся более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. По словам иностранцев, конечной целью их маршрута является ЕС, где они хотят обратиться с ходатайством о предоставлении защиты, а территорию Республики Беларусь они не рассматривают как место пребывания, — говорится в сообщении.

Беженцы, по данным ведомства, пытались донести Польше, что они покинули свои страны из-за опасности. Польские правоохранительные органы в ответ задействовали против них авиацию и распылили слезоточивый газ, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Мигранты приступили к рубке деревьев, они также разжигают костры и ставят палатки, сообщает РИА Новости.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Отмечается, что польские войска на границе переведены в шестичасовую боевую готовность.

Видео: Alihandrius

В настоящее время группа беженцев находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница». Власти Польши обвиняют Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.