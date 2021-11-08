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Болдуин заявил, что на съемках сцен с оружием должен быть полицейский

Дарья Чентаева

Общество
Болдуин заявил, что на съемках сцен с оружием должен быть полицейский
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Голливудский актер Алек Болдуин, который во время съемок вестерна «Ржавчина» случайно застрелил женщину-оператора и ранил режиссера, считает, что при съемках сцен с использованием оружия необходимо присутствие специально нанятого полицейского.

— На съемках любого фильма или телешоу, в которых используется оружие — фальшивое или нет, — должен присутствовать полицейский, нанятый продюсерской компанией, чтобы специально следить за безопасностью использования оружия, — обратился к пользователям в своих аккаунтах в соцсетях Болдуин, передает РИА Новости.

Ранее Алек Болдуин заявил, что выступает за то, чтобы были приняты меры по ограничению использования боевых патронов на съемках сцен стрельбы в кино. Актер считает, что во время съемок необходимо использовать только резиновые или пластиковые пули.

Инцидент с Болдуином произошел 22 октября из-за пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. Режиссер вестерна «Ржавчина» Джоэл Соуза был ранен в ключицу, а оператор Галина Хатчинс погибла.

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