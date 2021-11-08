Около 200 тысяч раз работающие с COVID-19 врачи воспользовались бесплатной парковкой

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Около 200 тысяч раз столичные медики и волонтеры, работающие с зараженными коронавирусом пациентами, воспользовались услугой бесплатной парковки. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в понедельник, 8 ноября.

В ведомстве напомнили, что бесплатные автостоянки для таких категорий граждан организовали в городе весной 2020 года.

— Таким правом воспользовались уже около 200 тысяч раз: медики — 168,7 тысячи раз, а волонтеры — 24,8 тысячи, — заявили в департаменте.

Для предоставления врачам и волонтерам указанной льготы столичный департамент здравоохранения вместе с добровольческими организациями передает Дептрансу сформированные списки.

— Медицинские работники и волонтеры уже почти два года работают в тяжелейших условиях пандемии, ежедневно помогают заболевшим преодолеть вирус, а тем, кто находится в зоне повышенного риска, — не заболеть. Чтобы врачи и волонтеры могли сосредоточить все свое внимание на людях, все парковки для них были и остаются бесплатными. Этой возможностью уже воспользовались около 200 тысяч раз, —заключил заместитель мэра столицы и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

До этого заммэра и глава ведомства рассказал, что новую маршрутную сеть наземного общественного транспорта «Магистраль» запустят в Центральном и Южном административных округах столицы с 20 ноября.