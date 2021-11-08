Маршрутную сеть «Магистраль» запустят в двух округах столицы 20 ноября

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Новую маршрутную сеть наземного общественного транспорта «Магистраль» запустят в Центральном и Южном административных округах столицы с 20 ноября. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы и руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в понедельник, 8 ноября.

По его словам, такие меры позволят пассажирам тратить на 20–30 процентов меньше времени на поездки. Нововведения затронут свыше 200 маршрутов.

— 20 ноября в ЦАО и ЮАО все поедет по-новому: мы запустим новую маршрутную сеть «Магистраль». Запустим больше магистральных маршрутов с интервалом до 10 минут, чтобы меньше ждать на остановках, введем единую систему номеров, чтобы было проще найти нужный маршрут, — заявил заммэра.

Максим Ликсутов добавил, что для нового общественного транспорта специалисты организуют выделенные полосы и новые остановки, а также перенастроят светофоры.

— В этой новой маршрутной сети мы также делаем задел под будущие станции Большой кольцевой линии метро. Когда она там появится, там уже будут остановки, и для части людей будет удобно выходить для того, чтобы воспользоваться будущими станциями метро, — передает РИА Новости слова заместителя мэра города.

До этого москвичам рассказали о том, как проходит ежедневный предрейсовый осмотр водителей Мосгортранса. Максим Ликсутов уточнил, что основную работу при медицинском осмотре выполняет специальное оборудование. Так, например, водителям измеряют пульс и температуру тела, проверяют работу сердечно-сосудистой системы и выявляют у них отсутствие этанола.

«ВМ» узнала, кого коснутся нововведения и как они отразятся на укладе жизни москвичей.