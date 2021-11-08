Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Суд заочно заключил под стражу совладельца компании «Б. Ю. Александров»

Виктория Сикерина

Происшествия
Суд заочно заключил под стражу совладельца компании «Б. Ю. Александров»
Фото: Пресс-служба Тверского суда Москвы

Тверской суд столицы заочно арестовал Юрия Изачика, совладельца компании по производству сырков «Б. Ю. Александров». Его обвиняют в принуждении к организованной группой сделке. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда в понедельник, 8 ноября.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент обвиняемый находится в федеральном и международном розыске. Ему грозит наказание в виде 10 лет колонии.

— Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому Изачику меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции, — заявил пресс-секретарь.

По информации защиты, на данный момент Юрий Изачик проходит лечение в Соединенных Штатах. Адвокат уточнил, что до этого следствие знало о местонахождении его подзащитного, однако не уделило этому внимания.

Юрий Изачик — партнер умершего около года назад Бориса Александрова. 29 октября Изачик был объявлен в федеральный и международный розыск. Источник в правоохранительных органах сообщил, что Изачик проходит обвиняемым по делу по статье 179 УК РФ («Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения организованной группой»).

Вместе с Изачиком по этому делу разыскивается предприниматель Леонид Белиловский.

Читайте также:
Судыобъявили в розыскАресты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Все мнения
О проекте