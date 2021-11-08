Суд заочно заключил под стражу совладельца компании «Б. Ю. Александров»

Фото: Пресс-служба Тверского суда Москвы

Тверской суд столицы заочно арестовал Юрия Изачика, совладельца компании по производству сырков «Б. Ю. Александров». Его обвиняют в принуждении к организованной группой сделке. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда в понедельник, 8 ноября.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент обвиняемый находится в федеральном и международном розыске. Ему грозит наказание в виде 10 лет колонии.

— Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому Изачику меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции, — заявил пресс-секретарь.

По информации защиты, на данный момент Юрий Изачик проходит лечение в Соединенных Штатах. Адвокат уточнил, что до этого следствие знало о местонахождении его подзащитного, однако не уделило этому внимания.

Юрий Изачик — партнер умершего около года назад Бориса Александрова. 29 октября Изачик был объявлен в федеральный и международный розыск. Источник в правоохранительных органах сообщил, что Изачик проходит обвиняемым по делу по статье 179 УК РФ («Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения организованной группой»).

Вместе с Изачиком по этому делу разыскивается предприниматель Леонид Белиловский.