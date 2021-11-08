Возведение СВХ около станции метро «Ботанический сад» подходит к концу

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Северо-Восточная хорда Карта всех событий

Специалисты заканчивают строительные работы на участке Северо-Восточной хорды (СВХ) возле станции метро «Ботанический сад». Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в понедельник, 8 ноября.

Он отметил, что мэр столицы Сергей Собянин поручил завершить возведение магистрали до конца 2021 года.

— Мы вышли на завершающий этап строительства эстакады Северо-Восточной хорды в районе станции метро «Ботанический сад», — заявил глава ведомства.

В настоящий момент специалисты заняты установкой барьерного ограждения и защиты от шума и грязи, а также оснащением участка современной системой освещения и дождевой канализацией.

Данная магистраль общей протяженность почти полтора километра пройдет от Березовой аллеи через Сельскохозяйственную улицу и станцию «Ботанический сад», сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Хордовое кольцо Москвы

В четверг, 4 ноября, генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова рассказала, что над путями Московского центрального кольца (МЦК) участок Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе смонтировали безопасным способом.

По ее словам, специалисты смогли найти безопасное и удобное решение, которое позволило сохранить движение поездов.