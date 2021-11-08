Белоруссия будет сотрудничать с РФ в перевозках ядерных материалов

Фото: mil.by / Минобороны Белоруссии

Белоруссия подписала с РФ межправительственное соглашение о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов. Об этом 8 ноября рассказали в пресс-службе Минэнерго Белоруссии.

— Восьмого ноября 2021 года министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев подписали соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов, — сообщается в Telegram-канале Минэнерго.

Уточняется, что документ был подписан в рамках реализации союзной программы в области атомной энергетики, утвержденной президентами двух стран 4 ноября. Согласно документу, соглашение определяет порядок перевозки ядерных материалов между государствами.

— Во время встречи, которая состоялась в Москве, Виктор Каранкевич и Алексей Лихачев обсудили ход реализации проекта по строительству БелАЭС, а также вопросы дальнейшего сотрудничества Беларуси и госкорпорации «Росатом», — сообщается в публикации.

Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект. Планируется, что второй энергоблок будет введен в эксплуатацию в 2022 году, а загрузка ядерного топлива на нем ожидается в конце 2021 года.

20 октября Россия и Белоруссия подписали протокол о продлении на 25 лет работы военного узла связи системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Барановичах.