Россия и Белоруссия продлили работу военного узла связи в Барановичах

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия и Белоруссия подписали протокол о продлении на 25 лет работы военного узла связи системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Барановичах. Это следует из документа на портале правовой информации в понедельник, 8 ноября.

— Действие Соглашения продлевается с даты истечения его первоначального срока действия на 25 лет, — говорится в документе.

Документ был подписан главами правительств двух стран 20 октября. Согласно протоколу, страны продлили срок действия соглашения от 6 января 1995 года, отмечается на портале.

4 ноября президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета подписали интеграционный декрет Союзного государства. Декрет утверждает все союзные программы, одобренные в сентябре.

Кроме того, он регламентирует основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы. Помимо этого, лидеры государств утвердили военную доктрину Союзного государства.

9 сентября Путин согласовал с Лукашенко все 28 программ по Союзному государству. В документах идет речь об интеграции валютных систем, о борьбе с терроризмом и принципах взимания косвенных налогов.