Фрегат «Адмирал Горшков» прибыл в Белое море для испытаний вооружения

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Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков», участвующий в испытаниях ракеты «Циркон», прибыл в Беломорскую военно-морскую базу для испытаний современного вооружения. Об этом сообщили в пресс-службе флота в понедельник, 8 ноября.

— Фрегат Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» совершил переход из главной базы флота Североморска на Кольском полуострове в город Северодвинск на Белом море для продолжения программы испытаний современного вооружения морского базирования, — приводит сообщение ведомства ТАСС.

3 ноября президент России Владимир Путин рассказал, что испытания «Циркона» завершаются, она будет поступать на вооружение ВМФ со следующего года. По его словам, в ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием, поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей.

Испытания подтвердили и уникальные характеристики лазерных установок «Пересвет», а также гиперзвуковых комплексов «Авангард» и «Кинжал», уточнил он. России важно развивать технологии для создания новых гиперзвуковых систем, лазеров повышенной мощности и робототехнических комплексов, заключил Путин.