Белоруссия заявила о стрельбе со стороны Польши при скоплении мигрантов

Фото: Twitter / MON_GOV_PL

Стрельба на белорусско-польской границе слышна со стороны Польши. Об этом заявил официальный представитель пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский в понедельник, 8 ноября.

— Стрельба слышна с польской стороны, — рассказал военный.

На границе двух стран находятся от трех до четырех тысяч мигрантов, уточнили в правительстве Польши. На территории Белоруссии, как утверждается, их более десяти тысяч, все они готовы перейти границу, отмечает РИА Новости.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Отмечается, что польские войска на границе переведены в шестичасовую боевую готовность.

Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница». Власти Польши обвиняют Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.