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Путин утвердил основы госполитики в сфере стратегического планирования в РФ
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Путин утвердил основы госполитики в сфере стратегического планирования в РФ
Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 8 ноября, подписал указ об утверждении основ государственной политики в сфере стратегического планирования в стране. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
— В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности» и от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» постановляю: утвердить прилагаемые основы государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации, — сообщается в документе.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания, передают РИА Новости.
4 ноября президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета подписали интеграционный декрет Союзного государства. Декрет утверждает все союзные программы, одобренные в сентябре. Также декрет регламентирует основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.
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