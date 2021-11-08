«Говорит с трудом»: актриса Аринина встретила 95 лет в тяжелом состоянии

Фото: facebook.com/sergey.kapkov

Актриса Людмила Аринина отпраздновала 95-летие. В последнее время она чувствует себя неважно — у нее едва получается говорить. Об этом на своей странице в Facebook сообщил киновед и главный редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

— Сегодня Людмиле Михайловне Арининой — 95. Изумительная, «штучная», ни на кого не похожая, всегда правдивая и узнаваемая, скромная и мудрая. Так и не получила «народную артистку». Сама ушла из театра, позднее — из кино. Тот самый случай, когда актер оставляет после себя свет. Аринина — очень светлый человек. Сегодня поздравлял, очень плохо себя чувствует, говорит с трудом. Здоровья, здоровья, здоровья! — написал Капков.

Аринина стала любимицей зрителей за роли в таких картинах, как «На всю оставшуюся жизнь», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Гостья из будущего», «Карнавальная ночь».

Артистка родилась в семье учительницы и художника. Сразу после школы стала студенткой ГИТИСа. Настоящая известность пришла к девушке после съемок в киножурнале «Ералаш».

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