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Рабочие приступили к монтажу ГУМ-катка на Красной площади

Иван Юминов

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Рабочие приступили к монтажу ГУМ-катка на Красной площади
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Специалисты начали обустройство и монтаж ГУМ-катка на Красной площади. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» в понедельник, 8 ноября.

На кадрах можно увидеть огороженную территорию забором красного цвета с надписью «Moscow». За ней находятся три незавершенные деревянные конструкции в виде конуса.

Внутри видны большие стопки строительных материалов, обернутых в черное. Недалеко от Мавзолея несколько рабочих занимаются монтажом железных конструкций, которые, судя по всему, станут основанием для будущего катка.

Видео: АГН Москва

Рядом с Историческим музеем расположена палатка для персонала. Видео завершается кадрами группы рабочих около ГУМа, которые что-то обсуждают около панелей серого цвета.

8 ноября сообщалось, что в 2021 году четыре больших катка появятся в четырех городских округах Подмосковья. На катках будет профессиональное освещение и звуковое оборудование. Об этом сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. Рядом будут размещены пункты проката инвентаря, камеры хранения и раздевалки.

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