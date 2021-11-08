Двое школьников пропали без вести в Пермском крае

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Два мальчика 10 и 13 лет пропали в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры в понедельник, 8 ноября.

— Прокуратура Верещагинского района Пермского края организовала проверку информации, опубликованной в сети интернет, в связи с исчезновением двоих несовершеннолетних детей. Установлено, что мальчики 10 и 13 лет самостоятельно, без ведома взрослых покинули место своего проживания в городе Верещагино, — говорится в сообщении.

Поиском детей, как уточняется, занимаются правоохранительные органы. Ведомство взяло на контроль ход проведения мероприятий, отмечается на сайте прокуратуры.

26 октября глава поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев заявил, что волонтеры не смогли спасти человека из-за ажиотажа вокруг пропажи актрисы Светланы Светличной. К операции по поиску актрисы привлекли два штаба, обученных организаторов и специалистов, звонивших в больницы.

Волонтеры, по его словам, прошли более 30 километров и расклеили 2150 ориентировок. Пропажа известного человека, как уточнил представитель «Лизы Алерт», является испытанием для отряда.