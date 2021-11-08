Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Двое школьников пропали без вести в Пермском крае

Иван Юминов

Происшествия
Двое школьников пропали без вести в Пермском крае
Фото: tambov.gov.ru

Два мальчика 10 и 13 лет пропали в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры в понедельник, 8 ноября.

— Прокуратура Верещагинского района Пермского края организовала проверку информации, опубликованной в сети интернет, в связи с исчезновением двоих несовершеннолетних детей. Установлено, что мальчики 10 и 13 лет самостоятельно, без ведома взрослых покинули место своего проживания в городе Верещагино, — говорится в сообщении.

Поиском детей, как уточняется, занимаются правоохранительные органы. Ведомство взяло на контроль ход проведения мероприятий, отмечается на сайте прокуратуры.

26 октября глава поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев заявил, что волонтеры не смогли спасти человека из-за ажиотажа вокруг пропажи актрисы Светланы Светличной. К операции по поиску актрисы привлекли два штаба, обученных организаторов и специалистов, звонивших в больницы.

Волонтеры, по его словам, прошли более 30 километров и расклеили 2150 ориентировок. Пропажа известного человека, как уточнил представитель «Лизы Алерт», является испытанием для отряда.

Читайте также:
ПрокуратурапропажаПермский край
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Все мнения
О проекте