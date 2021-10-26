«Лиза Алерт» рассказала о гибели человека из-за пропажи Светличной

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Волонтеры не смогли спасти человека из-за ажиотажа вокруг пропажи актрисы Светланы Светличной. Об этом заявил глава поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев во вторник, 26 октября.

— И знаете что? Мы не успели к простому человеку. В лес, в Люберцы. Он погиб, — рассказал он.

К операции по поиску актрисы привлекли два штаба, обученных организаторов и специалистов, звонивших в больницы. Волонтеры, по его словам, прошли более 30 километров и расклеили 2150 ориентировок.

Пропажа известного человека, как уточнил представитель «Лизы Алерт», является испытанием для отряда.

Председателю СК Александру Бастрыкину, по его словам, следует подумать о том, чтобы взять под личный контроль поиск всех людей старше 60 лет в России. Следователям также стоит проверить обстоятельства пропажи Светличной, чтобы дать этому оценку, отметил Сергеев на странице в соцсети «ВКонтакте».

25 октября сообщалось, что Светличная пропала без вести в Москве. Родственница актрисы обратилась в полицию с заявлением о ее пропаже 24 октября, а на связь та перестала выходить еще с 22 октября.

26 октября Светличную нашли сотрудники столичного уголовного розыска. С артисткой все в порядке, она находилась на съемочной площадке ТВ-шоу.