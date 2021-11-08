Мосгосстройнадзор проверит строительство трех спортивных комплексов

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Волжский бульвар Карта всех событий

Мосгосстройнадзор совместно со специалистами Центра экспертиз проверит строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов в Юго-Восточном и Зеленоградском округах столицы. Об этом сообщил председатель комитета Игорь Войстратенко в понедельник, 8 ноября.

— Эксперты Центра экспертиз проверят качество монолитных конструкций, кирпичную кладку, оконные и дверные проемы, проведут комплексное обследование кровли. Кроме того, при строительстве ФОКов на Волжском бульваре и Панфиловском проспекте исследуют уровень шума на территории жилой застройки, прилегающей к стройплощадкам, — рассказал представитель ведомства.

Так, будет проверен спортивный комплекс для ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 65 «Ника» на Волжском бульваре, владение 8. Кроме того, специалисты посетят физкультурно-оздоровительный комплекс на Панфиловском проспекте в Зеленограде.

Проверка состоится и в спорткомплексе с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаута на улице Рождественская. Всего на этой неделе будет обследован 51 объект строительства и проведено 335 исследований, отмечается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.