Астрологи в фэншуй-прогнозе на ноябрь назвали благоприятные дни для новых дел

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Новый месяц — ноябрь по даосскому календарю начался только 7-го числа и закончится 6 декабря. Астрологи рассказали о том, что ждет знаки зодиака по фэншуй-прогнозу в ноябре.

Благоприятные даты: 12, 24 ноября и 6 декабря — эти дни неблагоприятны для родившихся в год Лошади, остальным они принесут успех. Эти даты хорошо посвятить наведению порядка в доме и очищению своих мыслей.

В эти дни не следует лечить зубы, проводить свадьбы, открывать новое дело или переезжать.

13 и 25 ноября — удача не благоволит году Козы в эти два дня. Эти даты благоприятны для подписания контрактов, взимания долгов и покупки недвижимости. 13 и 25 ноября не рекомендуется брать деньги в долг.

15, 27 ноября — неудача будет сопутствовать родившимся в год Петуха. Но эти дни могут стать началом для развития хорошего долгосрочного дела. Это прекрасное время, чтобы завести домашнее животное, провести косметические или медицинские процедуры.

Постарайтесь в эти даты не переезжать и не путешествовать. Энергия этого месяца может принести травмы и романтические проблемы.

Неблагоприятные даты: 10, 17, 19, 22, 29 ноября — не рекомендуется начинать важные проекты или дела в эти дни.

Также плохими окажутся дни «лунного» и «солнечного» затмения — 19 ноября и 4 декабря.

8, 18, 20, 27, 30 ноября и 2 декабря не стоит взаимодействовать с людьми, которые болеют.

10, 22 ноября и 4 декабря — в эти даты лучше не посещать больницы и не делать операции, передает RSUTE.ru.

Ранее астрологи назвали четыре знака зодиака, под которыми рождаются самые могущественные люди.