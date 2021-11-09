«Потрясающие бывают акции»: Жидковский рассказал о любви к тунцу и боязни метро

Фото: Youtube / Господин Жидковский

Популярный блогер и телеведущий Алексей Жидковский не считает постыдным ездить на метро и покупать продукты по акции. Об этом он рассказал в беседе с «Вечерней Москвой». Хотя подчеркнул, что с первым пунктом у него есть некие проблемы.

— Рассказываю своим подписчикам про скидки, я люблю акции и ничего зазорного в этом не вижу. В магазинах потрясающие бывают акции, где тунец в собственном соку стоит не 170, а 70 рублей. И я беру себе тогда сразу 10 штук. Потому что одно дело купить за 700 рублей 10 банок, другое за 1700. Одежда и косметика тоже есть как очень дорогая, так и дешевая. Каждый человек может себе позволить то, что представляет у себя в голове, исходя из своего кошелька. Единственное — я не езжу на метро, хотя мог бы. Конечно, ко мне подходит много людей сфотографироваться и повышенное внимание. Плюс я очень некомфортно чувствую себя под землей, обладая клаустрофобией, — прокомментировал Жидковский.

Как уточнил собеседник «ВМ», от осознания нахождения глубоко под землей ему становится плохо — не хватает воздуха, накатывает страх. Поэтому всю жизнь блогер ездит на машинах. Даже в школьные годы экономил на обедах, чтобы передвигаться на такси, добавил Алексей Жидковский. Он также признался, что ездить в лифтах ему тоже некомфортно.