«Огромное количество вирусов»: эксперт рассказал об ожидающих Землю инфекциях

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Любые инфекции могут ожидать человечество в перспективе. Об этом «Вечерней Москве» заявил микробиолог, научный руководители ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев во вторник, 9 ноября.

— Это только третий приход коронавируса в нашу популяцию за последние 20 лет. В 2002–2003 годах, в 2009–2010, — рассказал специалист.

Мировой океан, по его словам, содержит огромное число вирусов — 60 галактик, если сложить их вместе. Люди знают десять процентов из них, добавил эксперт.

Ликвидировать можно не «человеческий» вирус наподобие кори, объяснил академик. Ликвидировать COVID-19, когда у него есть резервуар в природе, не получится, с ним надо научиться жить, заключил Зверев.

8 ноября профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский рассказал о типах смертельно опасных вирусов для человечества. По словам ученого, реальную угрозу человечеству несут вирусы, возникающие в природе, например, коронавирус.

Аграновский также отметил, что существуют вирусы двух типов: одни с высокой долей вероятности смертельны для человека, но плохо распространяются, другие, наоборот, не столь смертельны, но очень заразны. При этом наиболее опасны именно вторые.