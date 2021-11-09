Анастасия Ракова рассказала о создании еще четырех школ приемных родителей в Москве

Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Россия, Москва, Реутовская улица, 24Б Карта всех событий

В 2022 году в Москве появятся еще четыре школы для приемных родителей. Об этом 9 ноября сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей, и поддержка приемных семей относятся к основным приоритетам правительства Москвы. Благодаря социальной политике города, большая часть детей-сирот (93,3 процента) воспитывается в приемных семьях. На данный момент в Москве работают 35 школ приемных родителей, в 2022 году их число увеличится еще на четыре школы.

— Ежегодно в школы обращаются более двух тысяч москвичей. За последние три года в них прошли обучение свыше 6,5 тысячи будущих приемных родителей, — рассказала Ракова.

Заместитель мэра отметила, что такие школы ощутимо помогают опеке, и открытие новых школ в разных районах поможет горожанам совмещать свои ежедневные дела с посещением занятий. Если человек решил принять в семью ребенка, лишившегося попечения родителей, он должен пройти обязательный курс в школе приемных родителей. Там будущих родителей знакомят с психологическими особенностями детей, юридическими аспектами о процессе принятия и воспитания приемного ребенка и рассказывают обо всех мерах государственной поддержки.

— В этом году запись в школу стала еще удобнее, благодаря сервису «Лист ожидания» на портале «Моя новая семья». Теперь, если в желаемой для кандидата школе в данный момент нет свободных мест, можно оставить свои контактные данные, как только будет открыта запись в новую группу или появится свободное место в группе, специалисты свяжутся с заявителями, — цитирует Ракову РИА Новости.

Новые школы приемных родителей будут открыты в центрах содействия семейному воспитанию «Петровский парк», «Сколковский», «Юнона» и «Возрождение». Занятия в центре «Петровский парк» стартуют 10 ноября. Остальные новые школы начнут работать в начале 2022 года.

Семья, решившая взять на воспитание ребенка, может заключить договор с одной из 46 организаций, занимающихся сопровождением. Сотрудники таких организаций помогают наладить семейные взаимоотношения, решить психологические проблемы и предотвратить возможные конфликты.

Помимо школ, Москва поддерживает приемные семьи финансово в виде единоразовых и ежемесячных выплат. Кроме того, в столице запущен проект по имущественной поддержке приемных семей.

В конце сентября социальному проекту для детей, лишенных родителей, «Давай друЖИТЬ!» исполнился год. За это время для ребят подготовили более 85 мероприятий. Москвичи организовывают для них мастер-классы, проводят экскурсии и лекции.