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Перечень субсидируемых региональных авиарейсов на 2022 год утвердили в Росавиации

Виктория Сикерина

Общество
Перечень субсидируемых региональных авиарейсов на 2022 год утвердили в Росавиации
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) утвердило список региональных воздушных маршрутов, которые просубсидируют из бюджета в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 9 ноября.

На такую меру поддержки выделят 9,3 миллиарда рублей, что на 21 процент больше по сравнению с показателями 2021 года. Льготные авиарейсы, количество которых достигнет 372, планируют перевезти свыше трех миллионов пассажиров.

— Федеральным агентством воздушного транспорта утвержден перечень субсидируемых в 2022 году маршрутов. В 2022 году на реализацию программы субсидирования из федерального бюджета выделено 9,3 миллиарда рублей, что на 21 процент больше выделенных лимитов 2021 года, — уточнили в Росавиации.

Программу начнут реализовывать 1 января 2022 года. Региональные субсидируемые рейсы будут осуществлять компании «Аэрофлот», «Азимут», «ЮТэйр», «Руслайн», Red Wings, S7, «ИрАэро», «Ямал», «Северсталь», «Вологодское авиационное предприятие», «КрасАвиа», «Костромское авиапредприятие», «ЮВТ Аэро» и Nordwind.

В пресс-службе добавили, что более 65 процентов перевозок совершат современные воздушные судна, произведенные не позднее 1 января 2009 года, передает официальный сайт ведомства.

До этого стало известно, что Россия восстановила регулярное авиасообщение с девятью странами. Решение о возобновлении полетов принял оперативный штаб.

Авиасообщение возобновилось с Ираном, Оманом, Тунисом, Нидерландами, Швецией, Багамами, Норвегией, Словенией и Таиландом.

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