Центр занятости «Моя карьера» проведет цикл онлайн-занятий в ноябре

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Центр занятости «Моя карьера» проведет в ноябре цикл онлайн-занятий, посвященных эффективному трудоустройству. Об этом 9 ноября рассказала директор центра занятости Ирина Швец.

По ее словам, вебинары помогут узнать все о современных методах поиска работы, а также научиться управлять эмоциями и производить необходимое впечатление на работодателя.

— Мы приглашаем москвичей стать участниками вебинаров, которые помогут узнать все о современных методах поиска работы, научиться управлять эмоциями и производить необходимое впечатление на работодателя. А те, кто уже давно находится на рынке труда, смогут найти поддержку внутри себя и вернуться в ресурсное состояние, — отметила Швец.

Всего состоится пять вебинаров: 12 ноября; 15 ноября; 16 ноября; 23 ноября и 25 ноября. Так, на вебинаре 12 ноября «Современные технологии поиска работы» слушателям расскажут о ситуации на рынке труда и познакомят с существующими каналами поиска вакансий. Также во время занятия каждый сможет определить подходящую стратегию и составить индивидуальный план трудоустройства. А на вебинаре 23 ноября «Визуальный образ для успешного трудоустройства» можно будет узнать, как внешний вид человека влияет на результат собеседования, почему важно заранее продумать свой образ и какие цветовые решения окажутся наиболее выигрышными для успешного прохождения собеседования.

Подробнее со списком всех вебинаров, описанием каждого из них и информацией по записи можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне, 8 ноября, карьерный консультант Елена Гируцкая рассказала о легком методе трудоустройства, правилах составления резюме и способах вернуться на рабочее место после длительного перерыва. По ее словам, самый доступный способ найти работу — это вернуться на последнюю занимаемую должность.