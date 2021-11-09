«Около двадцати»: Сальма Хайек рассказала, как изгоняла призраков из дома

Фото: Youtube / The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Актриса Сальма Хайек рассказала в беседе со знаменитой американской телеведущей Эллен Дедженерес о том, как жила в доме с привидениями.

Как утверждает актриса, она никаких духов не видела, но ее близкие и прислуга часто жаловались на паранормальную активность в ее доме в Лондоне. По их словам, пианино иногда начинало играть само по себе, свет — включаться и выключаться, а двери — открываться. 14-летняя дочь Хайек Валентина даже сказала матери, что видела нескольких привидений.

Несмотря на общий скептицизм, актриса все-таки подумала обратиться за помощью к специалистам. Она решила пригласить медиума. Даже если происходящее в доме неправда, по крайней мере, посчитала Хайек, психологически станет спокойно от мысли, что все кончено. Но слова медиума только сильнее напугали домочадцев актрисы.

— Он нашел около двадцати призраков, — передает слова Хайек Daily Mail.

Когда медиум попытался избавиться от призраков, возникла проблема. Одно приведение, доброжелательный дух монахини, отказалось покидать дом актрисы. После неудачной попытки изгнания медиум настоял на том, что от монахини исходит положительная энергия. В итоге, рассказала Хайек, дух монахини остался у нее дома.

Летом Хайек рассказала о том, как медитация помогла ей восстановить форму после набора веса для образа в фильме «Дом Гуччи». По ее словам, медитирует она уже больше двадцати лет. Это позволяет мексиканской актрисе всегда сохранять спокойствие и дарит ощущение душевной гармонии.