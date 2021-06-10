Сальма Хайек рассказала, что помогает ей поддерживать себя в форме

Фото: instagram/salmahayek

Голливудская актриса Сальма Хайек специально набирала вес для образа в фильме «Дом Гуччи», который выйдет на экраны осенью. После съемок ей надо было вернуть себе прежнюю форму. В этом 54-летней актрисе помогла медитация.

— Моему телу досталось столько давления и осуждения! Не думаю, что я все еще «горячая штучка», но для моего возраста и образа жизни я в самом деле очень даже ничего. И полагаю, что это результата занятий медитацией, — рассказала звезда в интервью Eonline.com.

Как упомянула Сальма Хайек, медитирует она уже больше 20 лет и это позволяет мексиканской актрисе всегда сохранять спокойствие и дарит ощущение «душевной гармонии». Также она придерживается диеты и активно тренируется.

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