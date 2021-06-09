Кира Найтли назвала условия для съемок в откровенных сценах

Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины», 2003

Актриса Кира Найтли, которая уже много лет выступает за права женщин, назвала условия для съемок в фильме с откровенными сценами.

По ее словам, она не знает ни одной женщины, которая не сталкивалась бы с домогательствами со стороны незнакомцев или близких мужчин.

Звезда отметила, что насилие над женщинами часто начинается с сексуальной объективации, которая является неотъемлемой частью мужской гендерной социализации. Именно поэтому актриса больше не желает работать с мужчинами-режиссерами во время съемок откровенных сцен.

— От женщины ждут, что она будет либо угодливой и доступной кокеткой, либо матерью, — сказала Найтли в интервью Harper's Bazaar.

Актриса уверена, что если ей предложат сниматься в пикантных сценах в фильме о материнстве или о принятии своего тела, то она будет готова работать только в присутствии женщины-режиссера.

Ранее создатель и художественный руководитель Московского театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз отреагировал на идею режиссера МХАТ имени Горького Эдуарда Боякова пригласить певицу Ольгу Бузову в качестве актрисы в спектакль «Чудесный грузин».

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