Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Кира Найтли назвала условия для съемок в откровенных сценах
Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины», 2003

Кира Найтли назвала условия для съемок в откровенных сценах

Полина Долганова

Звезды

Актриса Кира Найтли, которая уже много лет выступает за права женщин, назвала условия для съемок в фильме с откровенными сценами.

По ее словам, она не знает ни одной женщины, которая не сталкивалась бы с домогательствами со стороны незнакомцев или близких мужчин.

Звезда отметила, что насилие над женщинами часто начинается с сексуальной объективации, которая является неотъемлемой частью мужской гендерной социализации. Именно поэтому актриса больше не желает работать с мужчинами-режиссерами во время съемок откровенных сцен.

— От женщины ждут, что она будет либо угодливой и доступной кокеткой, либо матерью, — сказала Найтли в интервью Harper's Bazaar.

Актриса уверена, что если ей предложат сниматься в пикантных сценах в фильме о материнстве или о принятии своего тела, то она будет готова работать только в присутствии женщины-режиссера.

Ранее создатель и художественный руководитель Московского театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз отреагировал на идею режиссера МХАТ имени Горького Эдуарда Боякова пригласить певицу Ольгу Бузову в качестве актрисы в спектакль «Чудесный грузин».

Читайте также: «Надеюсь, сохранюсь как Шэрон»: Самбурская — о том, на кого хочет походить в 60

актрисасъемкикино
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бузова по Станиславскому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Все мнения
О проекте